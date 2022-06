Draghi in Israele, l’incontro con la comunità italiana: «Rafforziamo la memoria della Shoah» (Di lunedì 13 giugno 2022) Nella sua visita in Israele, Mario Draghi è arrivato alla sinagoga italiana di Gerusalemme. Qui ha incontrato i rappresentanti della comunità italiana e con loro ha tenuto un discorso sull’antisemitismo: «Le istituzioni e la società civile italiana da tanti anni sono attive nella lotta all’antisemitismo. Il governo è impegnato a contrastare le discriminazioni di ogni tipo contro gli ebrei». Draghi ha parlato anche dei legami tra Italia e Israele, contatti che secondo il premier si sarebbero rafforzati negli ultimi anni: «Dal dopoguerra a oggi, i legami tra le nostre comunità si sono rafforzati, in ogni campo. Nella ricerca, tramite la collaborazione universitaria e il lavoro dei singoli, come Giulio Racah, che ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Nella sua visita in, Marioè arrivato alla sinagogadi Gerusalemme. Qui ha incontrato i rappresentantie con loro ha tenuto un discorso sull’antisemitismo: «Le istituzioni e la società civileda tanti anni sono attive nella lotta all’antisemitismo. Il governo è impegnato a contrastare le discriminazioni di ogni tipo contro gli ebrei».ha parlato anche dei legami tra Italia e, contatti che secondo il premier si sarebbero rafforzati negli ultimi anni: «Dal dopoguerra a oggi, i legami tra le nostresi sono rafforzati, in ogni campo. Nella ricerca, tramite la collaborazione universitaria e il lavoro dei singoli, come Giulio Racah, che ...

