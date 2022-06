Dove vedere Germania-Italia di UEFA Nations League (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 14 giugno si disputerà il match Germania-Italia, valido per la fase a gironi della UEFA Nations League 2022/23. In palio ci sono tre punti fondamentali per la qualificazione alle Finals di giugno 2023, quando verrà proclamata la Nazionale vincitrice del torneo. Di seguito le informazioni dettagliate su Dove vedere Germania-Italia di Nations League in televisione. 2022 La partita Germania-Italia sarà trasmessa in diretta TV il 14 giugno su Rai 1. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 20:45. Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio RaiPlay. Nel torneo vero e proprio si affrontano 16 Nazionali, divise in quattro gruppi ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 14 giugno si disputerà il match, valido per la fase a gironi della2022/23. In palio ci sono tre punti fondamentali per la qualificazione alle Finals di giugno 2023, quando verrà proclamata la Nazionale vincitrice del torneo. Di seguito le informazioni dettagliate sudiin televisione. 2022 La partitasarà trasmessa in diretta TV il 14 giugno su Rai 1. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 20:45. Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio RaiPlay. Nel torneo vero e proprio si affrontano 16 Nazionali, divise in quattro gruppi ...

