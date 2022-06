Disney, il film Lightyear censurato negli Emirati Arabi a causa di un bacio tra donne (Di lunedì 13 giugno 2022) La scena che vedeva coinvolti i due personaggi era precedentemente finita al centro di un'altra polemica in America. In Arabia Saudita la censura è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 giugno 2022) La scena che vedeva coinvolti i due personaggi era precedentemente finita al centro di un'altra polemica in America. Ina Saudita la censura è stata ...

TommyBrain : RT @VisioneTv: Baci omo nei cartoons, metà dei personaggi dei film che saranno LGBT, pronomi correct nei parchi a tema: la 'svolta' Disney… - wwcbye : il re leone rimarrà sempre il mio film disney prefe - FedericoCiacca3 : RT @Ielosubmarine2: Esce nelle sale il film #Disney 'Lightyear, la vera storia di Buzz' con una coppia omosessuale (tra l'altro con un figl… - AlexKensei77 : @antig9696 Si era in positivo. Io sono una bestia. Ma una bestia bella come nel film disney. - ggiadamanunta : RT @giorgiomorandoo: vorrei vivere in un film della disney -