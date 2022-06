Diretta "Hanno distrutto il ponte", sono tutti in trappola. Severodonetsk in mano ai russi, il giorno decisivo? (Di lunedì 13 giugno 2022) Attacco massiccio dei russi a Severodonetsk: il giorno numero 110 della guerra in Ucraina si apre con l'offensiva nella città-chiave per la conquista del Donbass. L'esercito invasore ha distrutto il ponte che collega l'area a Lysychansk, rendendo di fatto impossibile l'evacuazione dei civili ucraina. Severodonetsk sempre più come Mariupol, la Azot come la Azovstal. Ore 8.31: Bas, "Per Kiev e i Balcani adesione rapida alla Ue" "L'Ucraina e gli Stati dei Balcani occidentali Hanno bisogno di una chiara prospettiva di adesione. Dovremmo fare del nostro meglio per sostenere questo processo, L'incertezza fa il gioco di Putin. Un'adesione rapida rafforzerebbe inoltre la nostra sicurezza, L'Ue è un progetto di pace". Così Baerbel Bas, presidente del Bundestag, in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Attacco massiccio dei: ilnumero 110 della guerra in Ucraina si apre con l'offensiva nella città-chiave per la conquista del Donbass. L'esercito invasore hailche collega l'area a Lysychansk, rendendo di fatto impossibile l'evacuazione dei civili ucraina.sempre più come Mariupol, la Azot come la Azovstal. Ore 8.31: Bas, "Per Kiev e i Balcani adesione rapida alla Ue" "L'Ucraina e gli Stati dei Balcani occidentalibisogno di una chiara prospettiva di adesione. Dovremmo fare del nostro meglio per sostenere questo processo, L'incertezza fa il gioco di Putin. Un'adesione rapida rafforzerebbe inoltre la nostra sicurezza, L'Ue è un progetto di pace". Così Baerbel Bas, presidente del Bundestag, in una ...

