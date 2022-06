Diretta Genova e Palermo, vola il centrodestra: morte giallorossa. Verona, clamoroso "gol di Tommasi" (Di lunedì 13 giugno 2022) Clicca qui e segui in Diretta tutti i risultati delle Amministrative città per città Spoglio iniziato per le elezioni Amministrative 2022. Domenica 12 giugno si è votato in 971 Comuni in tutta Italia. Le città che potrebbero già essere assegnate al primo turno sono quelle di Genova e Palermo dove i candidati del centrodestra, Marco Bucci e Roberto Lagalla sarebbero in largo vantaggio sul centrosinistra. A Palermo Lagalla è in vantaggio su Fabio Miceli, candidato del centrosinistra. A Genova, Bucci viaggia tra il 51 e il 55 per cento. Ricordiamo che a differenza di tutti gli altri Comuni, a Palermo il candidato che supera il 40 per cento al primo turno viene eletto sindaco senza passare dal ballottaggio. A Verona invece è sfida tra Damiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Clicca qui e segui intutti i risultati delle Amministrative città per città Spoglio iniziato per le elezioni Amministrative 2022. Domenica 12 giugno si è votato in 971 Comuni in tutta Italia. Le città che potrebbero già essere assegnate al primo turno sono quelle didove i candidati del, Marco Bucci e Roberto Lagalla sarebbero in largo vantaggio sul centrosinistra. ALagalla è in vantaggio su Fabio Miceli, candidato del centrosinistra. A, Bucci viaggia tra il 51 e il 55 per cento. Ricordiamo che a differenza di tutti gli altri Comuni, ail candidato che supera il 40 per cento al primo turno viene eletto sindaco senza passare dal ballottaggio. Ainvece è sfida tra Damiano ...

