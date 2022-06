Difende il fidanzato e le rompono il naso | Aiutatemi a trovarli

Pubblicità

commenta Aveva reagito ad alcuni insulti omofobi rivolti al suoe, di tutta risposta, ha ricevuto un pugno in piena faccia che le ha causato la rottura del setto nasale e diverse tumefazioni. Dopo l'aggressione i tre sono scappati. La 20enne ha ...Nel frattempo due ragazzi del gruppetto se ne sono andati, compreso quello che aveva insultato il. "Il terzo, inaspettatamente, mi si è avvicinato e mi ha tirato un pugno in faccia. Non ho ... Difende la fidanzata dalle molestie di tre uomini, ragazzo pestato in strada: caccia agli aggressori La vittima ha raccontato che il gruppo era composto da tre ragazzi che sono scappati subito dopo averla colpita ...Difende il suo fidanzato e viene aggredita. Una ragazza di 20 anni è stata massacrata di botte nei bagni della discoteca Whitemoon di corso Sebastopoli a Torino la sera ...