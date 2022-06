Dieci anni senza Gore Vidal | il populista geniale

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 13 giugno 2022) Che personaggio. Dello scrittore mortofa nel luglio del 2012 qualche tempo fa Netflix congelò un biopic già quasi pronto, realizzato con costi ingenti, con Kevin Spacey a interpretarlo, ma all’alba delle denunce per i palpeggiamenti (quanto si sarebbe divertito, che sosteneva di non rinunciare mai a “fare sesso o andare in televisione”. E che visse lungamente in Italia perché “i prostituti costavano poco”). Molte scene già girate, appunto, tra Roma e la Costiera, perchéstava molto in Italia. Si era stabilito a Roma nel 1958 per sceneggiare “Ben Hur”; era quella fase in cui Roma invece che epicentro della monnezza era una capitale del cinema, della letteratura, e anche di una certa allegrezza, come racconta nelle sue memorie bellissime, divise in ...