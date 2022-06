Deulofeu sempre più vicino | 18 milioni per chiudere la trattativa

Pubblicità

assenzio99398 : RT @Gazzetta_it: Deulofeu sempre più vicino. E con Kvara sarà un Napoli fantasia - ViSal_Corecap : @danydnapoli97 @osimhenismo_ No da esterno a sinistra ha giocato quasi sempre bene,fai mente locale Però anche per… - RomaQualitah : @Glongari Caro Gianlu .. Notizia Gerrard Deulofeu alla @OfficialASRoma ?? Grazie, Sempre Grazie ???? - infoitsport : Deulofeu sempre più vicino. E con Kvara sarà un Napoli fantasia - txurinano : RT @Gazzetta_it: Deulofeu sempre più vicino. E con Kvara sarà un Napoli fantasia -

... ha dichiarato ai microfoni della Rai: Venerato sui movimenti di mercato del Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essereaggiornato sulle ultime ...L'Udinese dice no a Ounas nella trattativaCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essereaggiornato sulle ultime notizieDiminuisce sempre più la distanza tra il Napoli e l'Udinese per Gerard Deulofeu, l'uomo candidato per rinforzare il reparto offensivo.Gerard Deulofeu strizza l'occhio al Napoli e si avvicina. L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiorna la trattativa con stato avanzato ...