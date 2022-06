De Nicola: "Olivera? Sarà pronto per il ritiro del Napoli'' (Di lunedì 13 giugno 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale SSC Napoli. Queste le sue parole: "Olivera? Se non c'è un interessamento o una rottura dei legamenti, è già una buona notizia. Si tratterà di un'elongazione, evidentemente. -afferma De Nicola - Il recupero è abbastanza buono per queste situazioni: dovrebbe camminare sul dritto, nuotare o andare in bici. Dal 9 luglio starà di certo bene, in tempo per il ritiro, a patto che non ci siano interessamenti ben più gravi. Poi va visto il ragazzo, ma così si tratterebbero di 20-30 giorni di prognosi. Dopo questo periodo si dovrà vedere se può correre sul dritto e come salterà sulla gamba interessata. -prosegue De Nicola - I tifosi possono stare tranquilli. Come si gestisce il ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alfonso De, ex medico sociale SSC. Queste le sue parole: "? Se non c'è un interessamento o una rottura dei legamenti, è già una buona notizia. Si tratterà di un'elongazione, evidentemente. -afferma De- Il recupero è abbastanza buono per queste situazioni: dovrebbe camminare sul dritto, nuotare o andare in bici. Dal 9 luglio starà di certo bene, in tempo per il, a patto che non ci siano interessamenti ben più gravi. Poi va visto il ragazzo, ma così si tratterebbero di 20-30 giorni di prognosi. Dopo questo periodo si dovrà vedere se può correre sul dritto e come salterà sulla gamba interessata. -prosegue De- I tifosi possono stare tranquilli. Come si gestisce il ...

