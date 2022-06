Damiano Tommasi dallo scudetto con la Roma al ballottaggio di Verona: storia di un mediano abituato alle sfide complicate (Di lunedì 13 giugno 2022) Venti anni fa l’impresa la stava già facendo: portare l’Italia ai quarti del Mondiale, in una partita maledetta contro la Corea del Sud… Ma quel gol (buono) glielo annullarono per fuorigioco. E 20 anni fa era pure l’ultima volta che il centrosinistra riusciva a imporsi a Verona, eleggendo Paolo Zanotto sindaco. Chissà che stavolta l’impresa riesca a Damiano Tommasi, ex calciatore, una vita da mediano e da figlio di Negrar, terra di grandi vini alle porte appunto di Verona. Già, perché Damiano Tommasi le imprese facili non le ha mai gradite, meglio quelle difficili: che riescano o meno, perché logiche da superuomini qui non c’entrano nulla. E l’impresa già è stata far toccar palla al centrosinistra a Verona, candidandosi come sindaco e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Venti anni fa l’impresa la stava già facendo: portare l’Italia ai quarti del Mondiale, in una partita maledetta contro la Corea del Sud… Ma quel gol (buono) glielo annullarono per fuorigioco. E 20 anni fa era pure l’ultima volta che il centrosinistra riusciva a imporsi a, eleggendo Paolo Zanotto sindaco. Chissà che stavolta l’impresa riesca a, ex calciatore, una vita dae da figlio di Negrar, terra di grandi viniporte appunto di. Già, perchéle imprese facili non le ha mai gradite, meglio quelle difficili: che riescano o meno, perché logiche da superuomini qui non c’entrano nulla. E l’impresa già è stata far toccar palla al centrosinistra a, candidandosi come sindaco e ...

