Dalla Francia – Trasferimenti: Saint-Etienne negozia con Adil Rami (Troyes) (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 10:21:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di calciomercato da L'Équipe: Tutto sembrava essere sulla buona strada a Troyes. Al termine del suo contratto con il club dell'Aube, Adil Rami ha ricevuto un'offerta di proroga di un anno e la trattativa negli ultimi giorni sembrava andare bene. Ma l'Estac non è l'unico club sul posto. Il Saint-Etienne si è anche avvicinato al 36enne difensore centrale. Se nessuna tendenza è filtrata, pensa Rami. Tra i Verdi, il campione del mondo 2018 potrebbe trovare Laurent Batlles, che lo ha guidato per sei mesi a Troyes, prima di lasciare il club a fine dicembre. L'allenatore del Forézien vorrebbe poter contare su di lui per la supervisione di una ...

