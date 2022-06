Dal boicottaggio Usa all’attacco del Cremlino ai giornalisti: si alzano i toni in vista del Forum di San Pietroburgo (Di lunedì 13 giugno 2022) «Sono semplicemente impazziti», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov riferendosi ai giornalisti occidentali. Le parole di Peskov all’agenzia di stampa russa Tass arrivano in risposta a una domanda su chi sarà il moderatore del Saint Petersburg International Economic Forum (Spief) che si terrà dal 15 al 18 giugno, con la presenza del presidente russo Vladimir Putin. Peskov ha dichiarato alla Tass che «a Putin non importa assolutamente nulla se a fare da moderatore sarà un giornalista russo o straniero». Al momento, il nome più caldo per il ruolo è quello di Margarita Simonyan, caporedattrice di Russia Today TV. «Anche in una competizione mondiale», ha commentato il portavoce del Cremlino, «Margarita vince a mani basse». Quanto ai giornalisti occidentali, «la sanità mentale di molti di loro ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) «Sono semplicemente impazziti», ha detto il portavoce delDmitry Peskov riferendosi aioccidentali. Le parole di Peskov all’agenzia di stampa russa Tass arrivano in risposta a una domanda su chi sarà il moderatore del Saint Petersburg International Economic(Spief) che si terrà dal 15 al 18 giugno, con la presenza del presidente russo Vladimir Putin. Peskov ha dichiarato alla Tass che «a Putin non importa assolutamente nulla se a fare da moderatore sarà un giornalista russo o straniero». Al momento, il nome più caldo per il ruolo è quello di Margarita Simonyan, caporedattrice di Russia Today TV. «Anche in una competizione mondiale», ha commentato il portavoce del, «Margarita vince a mani basse». Quanto aioccidentali, «la sanità mentale di molti di loro ...

