Dacia Maraini, il suo Oriente nel nuovo libro (Di lunedì 13 giugno 2022) Dacia Maraini accompagna il pubblico in un affascinante e interessante viaggio a est, con il suo ultimo libro “Sguardo a Oriente”. Per incontrare l’autrice e ascoltarla dal vivo, l’appuntamento è per lunedì 13 giugno, alle 19:00, alla libreria Borri Books, Stazione Termini di Roma. Con la scrittrice ci saranno il curatore Michelangelo La Luna e lo scrittore Paolo Di Paolo. Sono previsti i saluti dell’editore Sante Avagliano. Lo Sguardo a Oriente di Dacia Maraini In Oriente tra memorie e reportage: i viaggi di Dacia Maraini. Reportage, ricordi, racconti di un continente affascinante ma contraddittorio. Una raccolta di memorie su Afghanistan, Cina, Corea, Giappone, India, Iran, Siria, Tibet, Turchia, Vietnam, ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 13 giugno 2022)accompagna il pubblico in un affascinante e interessante viaggio a est, con il suo ultimo“Sguardo a”. Per incontrare l’autrice e ascoltarla dal vivo, l’appuntamento è per lunedì 13 giugno, alle 19:00, alla libreria Borri Books, Stazione Termini di Roma. Con la scrittrice ci saranno il curatore Michelangelo La Luna e lo scrittore Paolo Di Paolo. Sono previsti i saluti dell’editore Sante Avagliano. Lo Sguardo adiIntra memorie e reportage: i viaggi di. Reportage, ricordi, racconti di un continente affascinante ma contraddittorio. Una raccolta di memorie su Afghanistan, Cina, Corea, Giappone, India, Iran, Siria, Tibet, Turchia, Vietnam, ...

Pubblicità

manonafence : RT @SfigataMente: 'I sogni sono in qualche modo più corposi della realtà quando diventano una seconda vita a cui ci si abbandona con strate… - MagTua : #DaciaMaraini, il suo Oriente nel nuovo #libro, l'appuntamento con il pubblico a #Roma - MarlinEditore : Sguardo a Oriente: il nuovo libro di Dacia Maraini per Marlin editore - paola_perazzoli : @PierluigiBattis @Corriere Dacia Maraini dimentica parecchie cose..... è la senilità. - LalliVincenzo : RT @SfigataMente: 'I sogni sono in qualche modo più corposi della realtà quando diventano una seconda vita a cui ci si abbandona con strate… -