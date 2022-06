Covid | news oggi Bollettino | 10 371 casi | 41 morti Tasso di positività 13 | 9% LIVE

(Di lunedì 13 giugno 2022) Lo evidenzia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc. Negli Usa revoca dell'obbligatorietà di test per i viaggiatori in arrivo in aereo. Cluster "feroce" in centro a Pechino, al via tre giorni di test in massa

Pubblicità

RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - LaStampa : Dal Covid all'Ucraina, l'importante è disinformare: i siti di fake news sulla pandemia ora parlano di guerra.… - LaStampa : Covid, il bollettino del 13 giugno: 10.371 nuovi casi e 41 morti - messveneto : Covid in Fvg: 121 nuovi contagi e nessun decesso, 3 persone ricoverate in terapia intensiva - lorenzhaus : RT @BarbaraRaval: 'Vaccino'anti Covid. Da un articolo di Euractiv contenente una lettera scritta da 10 nazioni alla UE si presume che la co… -

Sky Tg24

5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... 18 navi russe nel Mediterraneo AltrePuglia. Incrociatore russo a 300 miglia dalle coste si ......= 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') AND categoria__id = '0' AND b_area__... Daniela Toscano segue lo spoglio da casa, perchè ha il. Maurizio Oddo è in viaggio verso Erice. ... Covid, le news di oggi. Ecdc: "Omicron 4 e 5 domineranno nelle prossime settimane". LIVE Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.506.612 casi di positività, 1.265 in più rispetto a ieri, su un totale di 5.932 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, d ...UDINE. In Friuli Venezia Giulia sono 121 le nuove positività registrate nel bollettino regionale sul Covid di lunedì 13 giugno. In totale sono stati processati 1.522 tra test e tamponi. Nel dettaglio, ...