Covid | news Bollettino | 18 678 nuovi casi e 26 morti Tasso di positività al 14 | 6%

Pubblicità

LaStampa : Covid, il bollettino del 12 giugno: 18.678 nuovi casi e 26 morti. Tasso di positività al 14,6% - RSInews : Manca personale, ma Swiss insiste sull’obbligo vaccinale - La compagnia licenzierà 150 dipendenti non immunizzati c… - LaStampa : Dal Covid all'Ucraina, l'importante è disinformare: i siti di fake news sulla pandemia ora parlano di guerra.… - riccardosanna14 : RT @OrtigiaP: Una coalizione di 10 Stati EU hanno chiesto la modifica degli accordi d’acquisto preventivo dei vaccini COVID 19 fatti dalla… - eziomauro : RT @repubblica: Covid Italia, il bollettino del 12 giugno 2022: 18.678 nuovi casi e 26 morti -

... oggi il primo turno delle Amministrative torna alle "origini" come avveniva prima della pandemia, con il voto non più spalmato su due giorni. Exit poll Genova, sondaggi Elezioni Comunali 2022/ ...... si vota per il combinato disposto Amministrative - Referendum dalle ore 7 fino alle 23 di questa sera, in un unica giornata tornando così al periodo pre -. Exit poll Genova, sondaggi Elezioni ...Martina, a 13 anni, ha perso capelli, ciglia e sopracciglia, ma grazie a una nuova classe di farmaci è guarita e ha finalmente detto addio alla sua parrucca.Nelle ultime 24 ore sono stati processati 127.704 tamponi con un tasso positività al 14,6%. Aumentano i pazienti ricoverati con sintomi per il Covid, 4.118 in totale e 42 in più di ieri. Calano invece ...