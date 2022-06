Covid | le ultime news Mascherine alla maturità | Costa spinge per il no

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il sottosegretarioSalute: "Auspico decreto stop dispositivi per gli esami ne Consiglio dei ministri del 15 giugno". Al momento agli scritti sono previsti, agli orali non si sa. Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi deve decidere il presidente di commissione. Pregliasco a Sky TG24: "Serve cautela". Bollettino: 22.104 nuovi casi e 60 morti. Tasso di positività al 11,8%. Sono 187.234 i tamponi processati nelle24 ore. Calano terapie intensive (-3) e ricoveri ordinari (-86)

RaiNews : #Covid, 18.678 nuovi contagi e 26 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 18.678 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - MonopoliTimes : Covid, 1131 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore in Puglia - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 18.678 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - infoitinterno : Covid Italia, 18.678 nuovi casi e 26 decessi nelle ultime 24 ore -

SARDEGNA - Sono 565 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto. Nelle...A leggere il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute non ci sono dubbi. I morti in Umbria attribuiti alnelle48 ore sono stati ben 18. 15 decessi si sono registrati venerdì 10 giugno e 3 decessi sabato 11 giugno. Tanto che il numero totale delle vittime in Umbria dall'inizio della ...Si registrano inoltre altri 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 127.704 tamponi con un tasso positività al 14,6%. Aumentano i pazienti ricoverati con sintomi per il Covid, 4.118 in ...L’Italia, affidata oggi a Massimo Caponeri in sostituzione di Ferdinando De Giorgi risultato positivo al Covid 19, ha conquistato la terza vittoria della week 1 battendo 3-1 (25-20, 25-21, 16-25) l’Ar ...