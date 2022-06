Covid | le news di oggi Focolaio nel centro di Pechino | tre giorni di test di massa LIVE

(Di lunedì 13 giugno 2022) Negli Usa revoca dell'obbligatorietà diper i viaggiatori in arrivo in aereo. In Cina, Shanghai torna in lockdown per un ciclo didinel weekend. Cluster 'feroce' in, al via trediin

Negli Usa revoca dell'obbligatorietà di test per i viaggiatori in arrivo in aereo. In Cina, Shanghai torna in lockdown per un ciclo di test di massa nel weekend. Cluster 'feroce' in centro a Pechino, ...Finché tutti gli Stati si indebitavano per mitigare le conseguenze delil problema non si è posto, ma ora che l'emergenza sanitaria comincia a scemare ecco che, complice il rialzo dei tassi di ...L'annuncio dell'arrivo entro fine estate del vaccino anti-Covid di Moderna aggiornato con le varianti Omicron arriva proprio le diverse sottovarianti stanno facendo un po' rialzare la testa al virus.Ed egualmente per la pressione geopolitica della guerra in Ucraina oltreché per i postumi (anche speculativi) del Covid sulla catene di rifornimento globali. Biden, per la verità, non sta eludendo ...