Pubblicità

Il Tempo

Proposto online negli ultimi due anni a causa dell'emergenza- 19, il congresso è tornato ... radiologi, chirurghi, gastroenterologi,, medici di base). Numerosi gli appuntamenti ...Si tratterebbe dell'addio all'ultima misura anti -nella vita sociale, visto che anche sui ... Contro l'addio all'uso delle protezioni al chiuso si schierano però gli: 'Il virus non ... Covid: infettivologi, 'tenere mascherina alla maturità per scritto e orale' Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) - La mascherina per sostenere la maturità 'Meglio tenerla, sia allo scritto che all'orale'. Così ...Il report di lunedì 13 giugno fornito dalla Regione. In aumento i pazienti negli ospedali (+19), stabili i ricoveri in terapia intensiva (+1). Il rapporto tamponi-positivi al 12,1% ...