Covid, i nuovi positivi oggi 13 giugno 2022 nelle Marche sono 230. Due le vittime. I contagi divisi per età e sesso. Ecco come il virus ... (Di lunedì 13 giugno 2022) ANCONA - sono 230 i nuovi positivi al coronavirus comunicati oggi, 13 giugno 2022, dal Servizio Salute della Regione Marche. I tamponi processati sono 707. Il tasso di incidenza cumulativa su 100mila ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 13 giugno 2022) ANCONA -230 ial coronacomunicati, 13, dal Servizio Salute della Regione. I tamponi processati707. Il tasso di incidenza cumulativa su 100mila ...

RaiNews : Nella settimana 6-12 giugno i nuovi contagi sono stati quasi 30 mila in più rispetto alla settimana precedente - rietin_vetrina : Covid 13 giugno: Ci sono 1 decesso e 29 nuovi positivi - SiciliaTV : Negli ultimi 3 giorni, diagnosticati altri 440 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.346... #Agrigento… - mazzettam : RT @DomaniGiornale: Nelle ultime settimane in quasi tutti i paesi del mondo e in Italia i contagi da #Covid stanno risalendo a causa della… - nonmiscrivere8 : RT @DomaniGiornale: Nelle ultime settimane in quasi tutti i paesi del mondo e in Italia i contagi da #Covid stanno risalendo a causa della… -