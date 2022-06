Cosimo di Lauro, morto a 49 anni in carcere a Milano il boss della camorra: ha ispirato il personaggio di Genny Savastano (Di lunedì 13 giugno 2022) È morto questa mattina, nel carcere di Opera, a Milano, l'ex reggente del clan di Lauro, Cosimo Di Lauro, che nella struttura penitenziaria milanese era detenuto in regime di 41 bis. Secondo quando si ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) Èquesta mattina, neldi Opera, a, l'ex reggente del clan diDi, che nella struttura penitenziaria milanese era detenuto in regime di 41 bis. Secondo quando si ...

