Pubblicità

sportface2016 : In #Italia oggi: 10.371 nuovi contagi, 41 morti, 15.913 guariti, 20.194 tamponi molecolari, 193 (+10) in terapia in… - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #13giugno - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 137.973.408 Dosi somministrat… - Tian_A1 : #Coronavirus, 434 nuovi casi, eta media 47 anni.Due decessi [ - LICIO15 : Covid, reinfezioni e nuove varianti. Le notizie di oggi -

Sky Tg24

La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid19 in Puglia è dell' 8%, indel 6% (dati Agenas).... Roberto Vicentini (Per Tolmezzo con Vicentini, Vicentini sindaco, Fratelli d'). Tricesimo " ... 291 visits today) Autore: Redazione Ultime notizie: In Fvg 121 nuovi casi die nessun ... Covid, le news di oggi. Ecdc: "Omicron 4 e 5 domineranno nelle prossime settimane". LIVE Nella giornata di oggi si registra un aumento dei pazienti ricoverati per Covid sia nei normali reparti sia in quelli in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si registra un aumento di 92 unità, per ...«Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, le attività odontoiatriche, sia private che pubbliche – dice il professor Ramaglia – hanno continuato ad offrire assistenza alla popolazione italiana ...