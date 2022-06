(Di lunedì 13 giugno 2022) Sono 986 ipositivi al Covid in Campania, su 4.963 test esaminati. Il tasso di incidenza, complice il minor numero di tamponi eseguito nel weekend, balza al 19,86%, contro il 17,09% del giorno ...

Pubblicità

Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: A fronte di 10.383 tamponi effettuati, sono 1.259 i nuovi positivi (12,1%). I dati di oggi: - i tamponi effettuati:… - Gazzettadmilano : A fronte di 10.383 tamponi effettuati, sono 1.259 i nuovi positivi (12,1%). I dati di oggi: - i tamponi effettuat… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 16 giugno, 6 decessi e 1.259 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettaSalerno : Sono 986 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 4.963 test esaminati. Il tasso di incidenza, complice il minor… - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 13 giugno, 0 decessi e 986 nuovi casi nelle ultime 24 ore. -

Sono 986 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 4.963 test esaminati. Il tasso di incidenza, complice il minor numero di tamponi eseguito nel weekend, balza al 19,86%, contro il 17,09% del giorno ...settimanale dei dati sull'emergenza sanitaria nell'ultimo report a cura dell'Unità ... elaborato su fonte dati Sorveglianza integrata dei casi diCovid - 19 in Italia - ...Sono 986 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 4.963 test esaminati. Il tasso di incidenza, complice il minor numero di tamponi eseguito nel weekend, balza al 19,86%, contro il 17,09% del giorno ...A fronte di 10.383 tamponi effettuati, sono 1.259 i nuovi positivi (12,1%): questi gli aggiornamenti relativi alle ultime ore I dati di oggi: i tamponi effettuati: 10.383, totale complessivo: 38.067.