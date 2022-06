Cooper Noriega, la star di Tik Tok muore a 19 anni. L’ultimo post (Di lunedì 13 giugno 2022) Come riporta la stampa, l’ufficio del medico legale di Los Angeles ha dichiarato che Cooper Noriega, 19, è morto giovedì a Burbank, in California. Non è ancora stata determinata una causa di morte e il medico legale ha chiesto di poter effettuare ulteriori indagini e studi sulla sua morte. Cooper Noriega aveva collezionato un totale di 1 milione di followers su TikTok, dove dilettava il suo pubblico con video comici sulla moda e sullo skateboard. Noriega ha anche collaborato molteplici volte con altri TikToker famosi, come i musicisti di TikTok Jxdn e Nessa Barrett, e ha fatto un’apparizione nel podcast Barstool’s BFF con Dave Portnoy, Josh Richards e Bri Chickenfry. L’account Twitter di Barstool’s BFF ha reso omaggio al ragazzo con una foto di Noriega in bianco e nero, un dolce scatto ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 13 giugno 2022) Come riporta la stampa, l’ufficio del medico legale di Los Angeles ha dichiarato che, 19, è morto giovedì a Burbank, in California. Non è ancora stata determinata una causa di morte e il medico legale ha chiesto di poter effettuare ulteriori indagini e studi sulla sua morte.aveva collezionato un totale di 1 milione di followers su TikTok, dove dilettava il suo pubblico con video comici sulla moda e sullo skateboard.ha anche collaborato molteplici volte con altri TikToker famosi, come i musicisti di TikTok Jxdn e Nessa Barrett, e ha fatto un’apparizione nel podcast Barstool’s BFF con Dave Portnoy, Josh Richards e Bri Chickenfry. L’account Twitter di Barstool’s BFF ha reso omaggio al ragazzo con una foto diin bianco e nero, un dolce scatto ...

