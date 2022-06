"Cool e trend dell'estate" polemica sul post di Gallera che pubblicizza il suo libro sul Covid (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Non è piaciuto ai familiari delle persone morte a causa del Covid e a tanti cittadini lombardi il post scritto dall'ex assessore lombardo alla Sanità, Giulio Gallera, per pubblicizzare il suo libro di fresca ucita 'Diario di una guerra non convenzionale' sulla gestione della pandemia nella regione più aggredita dal virus. "#Sappiatelo dalla Liguria alla Toscana e all'Emilia Romagna la moda dell'estate è leggere in spiaggia il 'Diario di una guerra non convenzionale'. Se anche tu vuoi ESSERE Cool devi acquistarlo e leggerlo sotto l'ombrellone. #Newtrend #trendedellestate #nuovomust". Nella foto c'è un lettore in costume a bordo piscina che sorride sfogliando ... Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Non è piaciuto ai familiarie persone morte a causa del Covid e a tanti cittadini lombardi ilscritto dall'ex assessore lombardo alla Sanità, Giulio, perre il suodi fresca ucita 'Diario di una guerra non convenzionale' sulla gestionea pandemia nella regione più aggredita dal virus. "#Sappiatelo dalla Liguria alla Toscana e all'Emilia Romagna la modaè leggere in spiaggia il 'Diario di una guerra non convenzionale'. Se anche tu vuoi ESSEREdevi acquistarlo e leggerlo sotto l'ombrellone. #New#nuovomust". Nella foto c'è un lettore in costume a bordo piscina che sorride sfogliando ...

