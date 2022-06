Concorso a cattedra educazione motoria scuola primaria, corso di preparazione: tutti i contenuti inseriti. Non aspettare il bando, gioca d’anticipo. Prezzo lancio 100 euro (Di lunedì 13 giugno 2022) Approvato in Legge di Bilancio 2022 per “promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo“. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) Approvato in Legge di Bi2022 per “promuovere nei giovani, fin dalla, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo“. L'articolo .

Pubblicità

Osmin__ : RT @j_gufo: Solo il 13% dei laureati che ha sostenuto il concorso per una cattedra ha superato la prova scritta, il restante 87% è sui soci… - ralf_anna : RT @j_gufo: Solo il 13% dei laureati che ha sostenuto il concorso per una cattedra ha superato la prova scritta, il restante 87% è sui soci… - Bosig63 : RT @j_gufo: Solo il 13% dei laureati che ha sostenuto il concorso per una cattedra ha superato la prova scritta, il restante 87% è sui soci… - mrcllznn : RT @mrcllznn: @markjoker91 @Global16938439 Lo intervistano ogni sera in prima serata e gli hanno regalato una cattedra. Il concorso era tru… - SubitoSalvo : RT @j_gufo: Solo il 13% dei laureati che ha sostenuto il concorso per una cattedra ha superato la prova scritta, il restante 87% è sui soci… -