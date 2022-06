Concerti a lume di candela

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 giugno 2022) Un nuovo ed elegante pianeta dove vivere la musica, un’esperienza unica e immersiva che attraversa tutte le variazioni di genere, dal rock al jazz, dal pop alla dance, alla classica. Sono i Candlelight Concerts, eventi esclusivi nel segno della contaminazione tra i repertori dei più grandi artisti di ieri e oggi in location storiche, mai utilizzate prima d’ora per esibizioni live. Niente impianti di amplificazioni ridondanti, nessun effetto pirotecnico, nessuna coreografia abbagliante: la purezza del suono e la luce di migliaia di candele sono gli unici ingredienti di un format che sta riscuotendo successo in tutto il mondo. Una riproposizione, sia pure in chiave diversa e ben più strutturata, del fenomeno «unplugged», esploso all’inizio degli anni Novanta quando i principali protagonisti delle classifiche di quel tempo decisero di cambiare approccio, di staccare la spina ed esibirsi ...