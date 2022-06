Comunali, Salvini: Palermo e Genova al centrodestra, alle Politiche si vince solo se uniti (Di lunedì 13 giugno 2022) “La stragrande maggioranza dei Comuni andrà al ballottaggio e avere la certezza che Palermo e Genova sono vinte dal centrodestra con il contributo determinante della Lega ci fa dire che nell’equilibrio centrodestra–centrodestra a questo primo turno propende per il centrodestra che unito vince”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini che sta commentando da via Bellerio a Milano sui risultati delle amministrative di ieri. “Lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra, sacrificandosi in prima persona, è la strada vincente. alle prossime Politiche il centrodestra vince solo unito, chi pensa diversamente non fa i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) “La stragrande maggioranza dei Comuni andrà al ballottaggio e avere la certezza chesono vinte dalcon il contributo determinante della Lega ci fa dire che nell’equilibrioa questo primo turno propende per ilche unito”. Lo afferma il segretario della Lega Matteoche sta commentando da via Bellerio a Milano sui risultati delle amministrative di ieri. “Lo sforzo della Lega di essere collante del, sacrificandosi in prima persona, è la stradante.prossimeilunito, chi pensa diversamente non fa i ...

Pubblicità

primate_il : Quindi mi state dicendo che ieri molti Capifamiglia non sono andati a votare? #astensionismo #referendum #comunali #salvini #meloni - fisco24_info : Comunali, Salvini: 'Lega collante del centrodestra': 'Anche sacrificandosi in prima persona, ma la scelta è stata v… - Giornaleditalia : #matteosalvinireferendumreferendumgiustizia Comunali 2022, Salvini in conferenza stampa: 'Lega collante del centrod… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | La conferenza stampa di Matteo Salvini dopo il vertice del partito a Milano. 'Lega collante del centrodes… - fisco24_info : Salvini: 'Rinnovare gli sconti per benzina e bollette' -