Comunali, Meloni: Fdi traino centrodestra, premiata chiarezza (Di lunedì 13 giugno 2022) "Il fatto che oggi Fratelli d'Italia sia la forza traino di centrodestra è un'indicazione della chiarezza del posizionamento". Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa commentando ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) "Il fatto che oggi Fratelli d'Italia sia la forzadiè un'indicazione delladel posizionamento". Lo ha detto Giorgianel corso di una conferenza stampa commentando ...

Pubblicità

SenatoriPD : RT @DarioStefano: La destra non può festeggiare: #Salvini al nord è doppiato da FdI e una coalizione a guida #Meloni non ha cultura di gove… - DarioStefano : La destra non può festeggiare: #Salvini al nord è doppiato da FdI e una coalizione a guida #Meloni non ha cultura d… - TelevideoRai101 : Comunali,Meloni:FdI traino nel c.destra - fisco24_info : Comunali, Meloni soddisfatta: 'Trainiamo il centrodestra'. Conte: 'Dati insoddisfacenti': I commenti dei big. Salvi… - Giornaleditalia : #GiorgiameloniMatteoSalvinifdilega Centrodestra, Meloni vede il sorpasso sulla Lega. Comunali un antipasto delle po… -