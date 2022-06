Comunali, l’exploit del centro a guida Azione e +Europa: sopra il 10% nelle grandi città (senza i renziani). Calenda: “È nato un terzo polo” (Di lunedì 13 giugno 2022) A livello nazionale è ancora debole, stimato poco sopra il 5%. Ma è innegabile che il leggendario “terzo polo“, l’area liberal-democratica alternativa a centrodestra e centrosinistra, sia stato la vera sorpresa di queste amministrative. In cinque tra le maggiori città al voto – Palermo, Parma, Alessandria, Catanzaro e L’Aquila – l’alleanza centrista porta a casa consensi superiori al 10%, e nel capoluogo abruzzese rischia di superare addirittura il centrosinistra più il M5S. Il merito, certo, è soprattutto di candidature civiche e apprezzate sui rispettivi territori. Ma anche il simbolo del nuovo cartello elettorale tra +Europa e Azione dimostra – dove schierato sulla scheda – di possedere un certo appeal: ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) A livello nazionale è ancora debole, stimato pocoil 5%. Ma è innegabile che il leggendario ““, l’area liberal-democratica alternativa adestra esinistra, sia stato la vera sorpresa di queste amministrative. In cinque tra le maggiorial voto – Palermo, Parma, Alessandria, Catanzaro e L’Aquila – l’alleanza centrista porta a casa consensi superiori al 10%, e nel capoluogo abruzzese rischia di superare addirittura ilsinistra più il M5S. Il merito, certo, èttutto di candidature civiche e apprezzate sui rispettivi territori. Ma anche il simbolo del nuovo cartello elettorale tradimostra – dove schierato sulla scheda – di possedere un certo appeal: ad ...

fattoquotidiano : Comunali, l’exploit del centro a guida Azione e +Europa: sopra il 10% nelle grandi città (senza i renziani). Calend… - Ultron65 : RT @infoitinterno: Comunali, i primi exit poll: Genova e Palermo verso l’elezione al primo turno (per il centrodestra). A Verona exploit To… - infoitinterno : Comunali, i primi exit poll: Genova e Palermo verso l’elezione al primo turno (per il centrodestra). A Verona explo… - infoitinterno : Comunali, i primi exit poll: Genova e Palermo verso l’elezione al primo turno (per il centrodestra). A Verona explo… -