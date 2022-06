Comunali | Genova riconferma Bucci | “Affluenza bassa? Non è questo il problema” Toti | “Centrodestra guardi al modello Liguria”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ladi Marcoa sindaco dipassa attraverso un’affermazione delle liste civiche a suo nome, mentre si fermano sotto la doppia cifra le liste dei partiti diche lo sostengono: “Un successo delle candidature civiche di qualità e di una coalizione che ha saputo fare squadra – sottolinea il sindaco/commissario nel tragitto percorso con i suoi sostenitori dal punto elettorale fino a Palazzo Tursi – ho smesso di lavorare mezz’ora fa e da domani abbiamo tanto da fare, il sistema è stato confermato abbiamo lavorato duro per mantenere il sistema come deve essere e sono contento che si possa andare avanti altri 5 anni a costruire la città internazionale che vogliamo”. Per il presidente della RegioneGiovanni: “È la conferma del successo del ...

Conte: "Dati non ci soddisfano" Con i risultati degli scrutini per le elezioni, che ieri ...delle amministrative e sottolineando fra l'altro il 'contributo' del partito a Palermo e'..., con 370 sezioni scrutinate su 656, il 15,8 per cento, il candidato sostenuto dalla ... L'Aquila Alle elezionidi L'Aquila, è in testa Pierluigi Biondi (centrodestra) con il 51,...A fine serata, Giorgia Meloni si presenta nella sala stampa di via della Scrofa per un primo commento al voto amministrativo, che vede il centrodestra vincente al primo turno a Palermo Genova e ...A Genova, la città di Beppe Grillo, è debacle: la lista del Movimento – che sosteneva il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo, sconfitto dal sindaco uscente Marco Bucci già al primo turno ...