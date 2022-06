Comunali | Conte ammette la sconfitta del M5s | «Domani annunciamo una riorganizzazione interna»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 giugno 2022) Alle elezionidi Palermo il Movimento 5 Stelle ha raggiunto il 7,5 per cento. A Messina l’8,4 per cento. E questi sono i risultati migliori tra le città più grandi andate al voto il 12 giugno. Secondo i risultati parziali che stanno arrivando dai seggi, questa potrebbe essere una delle tornate elettorali peggiori nella storia del Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. In alcuni comuni i voti sono ancora più lontani dai fasti del 2018, quando alle politiche i pentastellati erano arrivati al 32 per cento. 2 per cento a Lodi, 1,4 per cento a Cuneo e 1,2 per cento a Padova. Uno scenario che Giuseppeha commentato dalla sede del M5s di Roma: «I dati che emergono dalle amministrative non ci soddisfano. Non possiamo cercare giustificazioni di comodo». E poi una nota (prevedibile): «Ma c’è un dato che mi fa male ed è quello ...