Comunali, centrodestra avanti ma nel caos: Salvini superato da Meloni un po’ ovunque. E in Sicilia Fdi va alla guerra con Forza Italia (Di lunedì 13 giugno 2022) alla vigilia Giorgia Meloni aveva assicurato che lei e Matteo Salvini non avrebbero certo fatto la fine di Romeo e Giulietta. Parole pronunciate dal palco a Verona, l’unica città in cui i due si sono fatti vedere insieme e dove il sindaco uscente Federico Sboarina rischia di fare la fine di re Lear, per restare in ambito Shakespeare: andrà al ballottaggio, ma dieci punti dietro al centrosinistra di Damiano Tommasi. Nonostante la presenza contemporanea della leader di Fratelli d’Italia e quello della Lega, infatti, Sboarina paga la spaccatura del centrodestra: Forza Italia, infatti, ha puntato sull’ex sindaco Flavio Tosi. Arrivato terzo in classifica col 23%, l’ex primo cittadino si prende la sua doppia rivincita: intanto perché, tra due settimane, i suoi voti diventano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)vigilia Giorgiaaveva assicurato che lei e Matteonon avrebbero certo fatto la fine di Romeo e Giulietta. Parole pronunciate dal palco a Verona, l’unica città in cui i due si sono fatti vedere insieme e dove il sindaco uscente Federico Sboarina rischia di fare la fine di re Lear, per restare in ambito Shakespeare: andrà al ballottaggio, ma dieci punti dietro al centrosinistra di Damiano Tommasi. Nonostante la presenza contemporanea della leader di Fratelli d’e quello della Lega, infatti, Sboarina paga la spaccatura del, infatti, ha puntato sull’ex sindaco Flavio Tosi. Arrivato terzo in classifica col 23%, l’ex primo cittadino si prende la sua doppia rivincita: intanto perché, tra due settimane, i suoi voti diventano ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Proiezioni Opinio Italia: alle comunali dell'Aquila il candidato Pierluigi Biondi (centrodestra) è dato in… - Agenzia_Ansa : In base alle proiezioni Opinio Italia, alle comunali di Verona il candidato di centrosinistra Damiano Tommasi ragg… - fattoquotidiano : Un macigno piomba sulla coalizione di centrodestra di Roberto Lagalla a quattro giorni dalle elezioni comunali di P… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Proiezioni Opinio Italia: alle comunali dell'Aquila il candidato Pierluigi Biondi (centrodestra) è dato in vantag… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali dell'Aquila il candidato Biondi (ce… -