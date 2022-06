Comunali a Napoli | sindaci di Ischia | Portici e Somma Vesuviana verso riconferma

(Di lunedì 13 giugno 2022) Maggioranze bulgare per iuscenti dei comuni di, in provincia di, prossimi a centrare l’obiettivo della rielezione al primo turno. Ail candidato di centrosinistra Vincenzo Ferrandino, a tre sezioni scrutinate su 18, si attesta al 94,96%. Ail dem Vincenzo Cuomo, a dieci sezioni scrutinate su 63, raccoglie l’81,86% dei voti. Nella cittàsi è deciso di non seguire la strada dell’asse tra Pd e Movimento 5 Stelle, con i pentastellati che sostenevano Aldo Agnello, fermo al 14,30%. Il centrodestra, con Mauro Mori appoggiato dal solo partito Fratelli d’Italia, è fermo al 3,84%. ASalvatore Di Sarno, sostenuto anche dal ...

Pubblicità

rep_napoli : Comunali, i primi sindaci eletti in Campania. A Portici Cuomo in testa, a Nola Pd e M5S verso la vittoria al primo… - occhio_notizie : Elezioni comunali, #Acerra ha scelto il suo nuovo sindaco: la spunta Tito D'Errico #elezioni #elezioni2022… - occhio_notizie : Clemente Primiano è il nuovo sindaco di #Casamarciano: battuta Carmela De Stefano #elezioni #elezioni2022 #diretta - occhio_notizie : #Nola ha scelto il nuovo sindaco: eletto Carlo Buonauro #elezioni #elezioni2022 #diretta - occhio_notizie : Elezioni comunali, Sabato Trinchese è il nuovo sindaco di #Visciano #elezioni #elezioni2022 #diretta -

Tra i comuni al voto in provincia dia questa tornata di amministrative, Pd e M5S si presentano in alleanza anche ad Acerra.Tra i comuni al voto in provincia dia questa tornata di amministrative, Pd e M5S si presentano in alleanza anche ad Acerra. PORTICI. Nel comune vesuviano il sindaco uscente dem Vincenzo ...Maggioranze bulgare per i sindaci uscenti dei comuni di Ischia, Portici e Somma Vesuviana, in provincia di Napoli ...Milano, 13 giu. (askanews) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella seduta di oggi il bilancio di previsione 2022-24 dell'ente. Il documento proposto dalla Giunta all'assemblea degli ...