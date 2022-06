Comunali a Genova, il candidato del centro sinistra Dello Strologo dopo la sconfitta: “Il non voto riguarda tutti” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Credo che i numeri dell’astensione a Genova siano tali da far pensare che quello che non abbiamo saputo fare né noi, né per certi versi il centrodestra, arrivato a un risultato ben diverso da quello atteso, è stato intercettare l’area del non voto”. Lo evidenzia il candidato sindaco progressista a Genova Ariel Dello Strologo sostenuto dall’alleanza centrosinistra-M5s, esclusa Italia Viva. “Il mio ruolo sarà quello di consigliere d’opposizione, certamente sì, – Dello Strologo conferma l’intenzione di guidare l’opposizione in Consiglio comunale – lo condividerò con il resto della mia vita che continua a essere la professione di avvocato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “Credo che i numeri dell’astensione asiano tali da far pensare che quello che non abbiamo saputo fare né noi, né per certi versi ildestra, arrivato a un risultato ben diverso da quello atteso, è stato intercettare l’area del non”. Lo evidenzia ilsindaco progressista aArielsostenuto dall’alleanza-M5s, esclusa Italia Viva. “Il mio ruolo sarà quello di consigliere d’opposizione, certamente sì, –conferma l’intenzione di guidare l’opposizione in Consiglio comunale – lo condividerò con il resto della mia vita che continua a essere la professione di avvocato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

