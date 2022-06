Come si sceglie la crema solare adatta alle proprie esigenze? Quali sono i criteri per stabilire che si tratta di un prodotto sicuro? Meglio waterproof o water resistant? E come comportarsi in caso di tatuaggi appena fatti? Ecco tutte le risposte del Presidente dell’Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia (Di lunedì 13 giugno 2022) È arrivato il momento di pensare alla giusta protezione solare: per salvaguardare la salute, infatti, la prima regola è quella di puntare su prodotti efficaci e sicuri. Nonostante le molte raccomandazioni degli esperti, ancora troppo spesso si finisce per esporsi al sole in modo scorretto, sottovalutando gli effetti che i raggi solari possono avere sulla pelle. Quali sono dunque le regole da rispettare e i falsi miti da sfatare? Ne abbiamo parlato con il professor Leonardo Celleno, dermatologo e Presidente AIDECO – Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia. Protezione solare: ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 giugno 2022) È arrivato il momento di pensare alla giusta protezione: per salvaguardare la salute, in, la prima regola è quella di puntare su prodotti efficaci e sicuri. Nonostante le molte raccomandazioni degli esperti, ancora troppo spesso si finisce per esporsi al sole in modo scorretto, sottovalutando gli effetti che i raggi solari posavere sulla pelle.dunque le regole da rispettare e i falsi miti da sfatare? Ne abbiamo parlato con il professor Leonardo Celleno, dermatologo eAIDECO – Associazione. Protezione: ...

