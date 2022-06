Colpo Liverpool | preso Nunez per 100 milioni

Pubblicità

GuidoAlberto6 : RT @SkySport: Liverpool, Nunez sarà il nuovo attaccante: colpo di calciomercato da 100 milioni #SkySport #SkyCalciomercato #Liverpool #Nune… - SkySport : Liverpool, Nunez sarà il nuovo attaccante: colpo di calciomercato da 100 milioni #SkySport #SkyCalciomercato… - sportli26181512 : Liverpool, Nunez sarà il nuovo attaccante: colpo di calciomercato da 100 milioni: Trovato l'accordo tra i Reds e il… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Liverpool, colpo Nunez: le cifre ufficiali: Ora è ufficiale: Darwin Nunez sarà un giocatore de… - CalcioFinanza : #Liverpool, colpo #Nunez: le cifre ufficiali -

Questione di ore quindi e Darwin Nunez dovrebbe svolgere le visite mediche con i Reds per poi firmare il contratto, diventando a tutti gli effetti un giocatore del. Battuta la concorrenza ...... niente Italia per il super bomber, che giocherà con la maglia del LiverpoolLo hanno sognato in tante, anche Juventus e Milan, ma alla fine il superlo piazza il. La notizia, in ...Ora è ufficiale: Darwin Nunez sarà un giocatore del Liverpool. A rendere noto l’accordo coi Reds è stato direttamente il Benfica, che ha rilasciato un comunicato questa mattina annunciando il trasferi ...Sulle prime pagine portoghesi di oggi, lunedì 13 giugno 2022, spazio all Nazionale portoghese, sconfitta ieri per 1-0 dalla Svizzera in Nations.