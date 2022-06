Collina: «Fuorigioco marginale non più rilevante» (Di lunedì 13 giugno 2022) “Uno dei compiti di Ifab e Fifa è fare test su possible modifiche per far crescere la qualità del calcio. Stiamo conducendo test, pensiamo che un Fuorigioco molto marginale non sia così rilevante da essere punito nel calcio moderno come succedeva prima. Stiamo facendo queste valutazioni, adesso stiamo conducendo test in Olanda, Italia e Svezia. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 giugno 2022) “Uno dei compiti di Ifab e Fifa è fare test su possible modifiche per far crescere la qualità del calcio. Stiamo conducendo test, pensiamo che unmoltonon sia cosìda essere punito nel calcio moderno come succedeva prima. Stiamo facendo queste valutazioni, adesso stiamo conducendo test in Olanda, Italia e Svezia. L'articolo

Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie Collina: «Fuorigioco marginale non più rilevante»: “Uno dei compiti di Ifab e Fifa è fare test… - CalcioFinanza : Collina: «Pensiamo che il fuorigioco molto marginale non sia più così rilevante da essere punito: test in corso per… - fanpage : Vi spieghiamo come funziona l'ultima frontiera della tecnologia anti-polemica in campo: 10 telecamere e fuorigioco… -