Classifica film al botteghino 6 giugno – 12 giugno

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 13 giugno 2022) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 6al 12. JURASSIC WORLD – IL DOMINIO Regia di Colin Trevorrow Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 022022 TOP GUN: MAVERICK Regia di Joseph Kosinski Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 25 maggio 2022 JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE Regia di Park Seong-ung Genere Animazione Produzione Giappone, 2021 Data di uscita 92022 NOSTALGIA Regia di Mario Martone Genere Drammatico Produzione Italia, 2022 Data di uscita 25 maggio 2022 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA (DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS) Regia di Scott Derrickson, Sam ...