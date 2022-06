Civitanova | lo scrutinio delle elezioni comunali | Ciarapica avanti | dopo la Paglialunga

Pubblicità

CronacheMc : AGGIORNAMENTO in diretta dello scrutinio: Ciarapica avanti, segue Paglialunga

- Iniziato alle 14 lodelle amministrative 2022. In corsa ci sono: Fabrizio Ciarapica 46,48% Mirella Paglialunga 31,62% Silvia Squadroni 13,90% Paolo Maria Squadroni 3,80% Vinicio ...APPROFONDIMENTI IL VOTO Jesi, partito loper la corsa alla successione di Bacci: i...1' di lettura 13/06/2022 - Bisognerà attendere la nottata per conoscere i dati definitivi, ma ormai le tendenze sembrano consolidate: saranno il sindaco uscente Fabrizio Ciarapica, alla testa della co ...Jesi (An). In corso lo spoglio dei voti nei 17 Comuni delle Marche dove si rinnovavano sindaci e consigli. Mentre nel piccolo paese di Frontino (Pesaro) è stato confermato il primo cittadino uscente A ...