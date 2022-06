Ciclismo | Filippo Zana | “Meglio guadagnare meno e avere delle prospettive Lavoro per le corse a tappe”

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 giugno 2022) All’Adriatica Ionica Race, corsa organizzata dall’ex professionista e iridato nel 1986 Moreno Argentin, a trionfare è stato, portacolori della Bardiani-CSF-Faizanè, lui che era già salito sul podio (terzo ndr) del Tour de l’Avenir lottando con i migliori talenti delinternazionale e al Giro d’Italia di categoria. Il veneto classe 1999 è unagiovani speranze del nostroe per il prossimo anno è atteso il passaggio alla BikeExchange. Prima di tutto complimenti. La vittoria all’Adriatica Ionica Race ti ha sbloccato? L’inizio di stagione non è stato facile… “Sicuramente sì. E’ tutto l’anno che cercavo la condizione che non è mai arrivata e quindi questa vittoria ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto in questi anni. Lo scorso anno ero felice ...