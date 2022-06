Ciao Darwin, Gabriele Marchetti rompe il silenzio sull’incidente che lo paralizzò: cosa ha fatto Paolo Bonolis (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel 2019 Gabriele Marchetti partecipò alle registrazioni di una puntata di Ciao Darwin: doveva trattarsi di un’esperienza nuova e interessante, invece per lui fu la fine di tutto e l’inizio di un calvario che non è mai finito. Camminando sui rulli scivolosi caratteristici del gioco, il 57enne scivolò e batté testa, spalle e collo contro il fondo della bassa piscina sottostante: oggi Marchetti è paralizzato dalle spalle in giù e delle indagini in corso stanno cercando di comprendere quale sia la responsabilità nell’incidente di Mediaset ed altri attori che ebbero un ruolo nell’organizzazione del gioco. Ciao Darwin, forse a processo 4 persone La Pm Alessia Miele ha chiesto che a processo vengano mandate 4 persone: due sono dirigenti di Rai, società Mediaset, una ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel 2019partecipò alle registrazioni di una puntata di: doveva trattarsi di un’esperienza nuova e interessante, invece per lui fu la fine di tutto e l’inizio di un calvario che non è mai finito. Camminando sui rulli scivolosi caratteristici del gioco, il 57enne scivolò e batté testa, spalle e collo contro il fondo della bassa piscina sottostante: oggiè paralizzato dalle spalle in giù e delle indagini in corso stanno cercando di comprendere quale sia la responsabilità nell’incidente di Mediaset ed altri attori che ebbero un ruolo nell’organizzazione del gioco., forse a processo 4 persone La Pm Alessia Miele ha chiesto che a processo vengano mandate 4 persone: due sono dirigenti di Rai, società Mediaset, una ...

