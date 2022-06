Ciao Darwin, Gabriele Marchetti rompe il silenzio dopo l’incidente in cui è rimasto paralizzato: “Bonolis? Non mi ha mai cercato per sapere come sto” (Di lunedì 13 giugno 2022) «Bonolis? Non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato». dopo anni di silenzio, parla per la prima volta parla, Gabriele Marchetti, il 56enne romano rimasto paralizzato durante la registrazione di una puntata di Ciao Darwin: il 17 aprile del 2019 l’uomo partecipò come concorrente e durante una prova, quella del “Genodrome”, cadde dai rulli, scivolò in una piscina e quell’incidente gli causò una tetraplegia. Gabriele Marchetti PARLA DELl’incidente A Ciao Darwin – In un’intervista al dorso romano del Corriere della Sera, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) «? Non mi ha maipersto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato».anni di, parla per la prima volta parla,, il 56enne romanodurante la registrazione di una puntata di: il 17 aprile del 2019 l’uomo partecipòconcorrente e durante una prova, quella del “Genodrome”, cadde dai rulli, scivolò in una piscina e quelgli causò una tetraplegia.PARLA DEL– In un’intervista al dorso romano del Corriere della Sera, ...

