Ciao Darwin | Gabriele Marchetti | chi è il concorrente paralizzato dopo l’incidente? Età | moglie | figli | video caduta | come sta | foto prima e oggi | Instagram

Gabriele Marchetti è divenuto "famoso" suo malgrado per un grave incidente avvenuto durante una puntata di Ciao Darwin, il programma di Paolo Bonolis. L'uomo, affrontando una delle prove previste dal programma, è caduto rovinosamente rimanendo paralizzato. oggi, a distanza di diversi anni dal fatto, ha deciso di rompere il silenzio in merito.

