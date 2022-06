Christina Aguilera | ‘Dirty’ show al Pride di Los Angeles

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – La cantanteha ‘infiammato’ il gaydi Loscon unche ha mandato in visibilio la folla. E’ quanto si legge sui diversi organi di stampa stranieri. Con indosso un body color arcobaleno a righe luccicante in omaggio ai colori dele una gonna fluente sollevata dietro che mostrava la bandiera Lgbt, la star internazionale ha deliziato la folla cantando i suoi più grandi successi tra cui ‘Beautiful’, ‘Lady Marmalade’ e ‘Bionic’. I molteplici cambi di abito dellacaratterizzati da body provocanti come quello rosso con fuoco, dal suo video musicaleche ha voluto rivisitare abbinandolo a un trench, un body borchiato, occhiali da sole e microfono coordinato. La ...

La cantate si è presentata sul palco indossando un vistoso strap - on e poi ha chiamato con sé le amiche Paris Hilton, Maya e Kim Petrassi è esibita al Gay Pride di Los Angeles e la sua performance è stata di quelle che non si dimenticano. La cantante nel corso del suo concerto ha fatto salire sul palco con sé ...L epoca in cui star del calibro die Britney Spears sfoggiavano orgogliosamente l intimo - e soprattutto, il perizoma - fuori dai pantaloni sembrava lontanissima, sino a poco tempo fa. Certo, nella moda ci si ... LA Pride In The Park, Aguilera a rischio censura con l'abito strap-on Christina Aguilera è stata la madrina del Los Angeles Pride: i look sul palco sono un invito a liberarsi di tabù e pregiudizi ...Christina Aguilera si è presentata sul palco del Pride di Los Angeles con un vestito molto particolare. Ecco la foto.