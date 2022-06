Chi ha vinto le elezioni 2022: tutti sconfitti tranne uno. L'analisi ragionata (Di lunedì 13 giugno 2022) Quando si recano alle urne nove milioni di cittadini il voto non è mai banale. E così non è stato. I verdetti giunti da referendum e primo turno delle elezioni comunali 2022 hanno parlato chiaro, e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Quando si recano alle urne nove milioni di cittadini il voto non è mai banale. E così non è stato. I verdetti giunti da referendum e primo turno dellecomunalihanno parlato chiaro, e ...

Pubblicità

myrtamerlino : I #referendum meno votati della storia. A #Palermo mancano perfino i Presidenti e per ore non si è potuto votare. A… - pipperone74 : @matteosalvinimi Indovina chi ha vinto? 20 punti di differenza eh, mica di poco - matteo_grella : @Enrico__Costa Organizzate referendum che interessano davvero alla gente e non fatevi spendere altri 400 milioni pe… - pipperone74 : @matteosalvinimi Indovina chi ha vinto? E indovina di quanto? - newmaricolo2 : @maxperri71 @LucaBizzarri Chi dice che comunque il SI ha vinto è semplicemente in mala fede come sempre -