Chef massacrato a colpi d' ascia | la figlia riapre il ristorante del papà ' Così tengo vivo il suo ricordo'

Chef massacrato a colpi d'ascia, la figlia riapre il ristorante: 'Papà sarebbe felice'

LoAlessio Madeddu " aveva 52 anni " assieme alla figlia Alessia Il papà, loAlessio Madeddu, divenuto famoso per aver partecipato a una puntata del programma "4 ristoranti", era stato ucciso con un'ascia durante una lite all'esterno del suo locale. Aveva 52 anni. Ieri, ...Non è la prima volta che una città Toscana ospita loAlessandro Borghese già sbarcato a Firenze nel 2019 in Val d'Orcia nel 2021. Oggi però a seguito delle polemiche scatenate da alcune ... Chef massacrato a colpi di accetta nel Cagliaritano, la figlia: "Riapro il ristorante di papà, ne sarebbe felice" Il papà, lo chef Alessio Madeddu, divenuto famoso per aver partecipato a una puntata del programma "4 ristoranti", era stato ucciso con un’ascia durante una lite all’esterno del suo locale. Aveva 52 a ...Il cuoco sardo, divenuto celebre per aver partecipato al programma televisivo '4 Ristoranti', è stato ucciso proprio davanti al suo locale con diversi colpi di accetta: per il suo omicidio è stato arr ...