Charlize Theron cambia ancora: il nuovo mullet è nero corvino (Di lunedì 13 giugno 2022) Camaleontica, trasformista, senza paura di osare e cambiare. Anzi, col desiderio di dettare nuovi trend invitando a sperimentare tagli e colori sempre diversi. Charlize Theron è così. Nessuna come lei osa con i capelli. ancora e ancora. Fino all’ultimo evento pubblico dove ha detto addio alle ciocche bionde sfoggiate fino a poco tempo fa. L’attrice sudafricana ha letteralmente trasformato il suo hair look sfoggiando un mullet nero corvino. La nuova Charlize ha fatto il suo debutto sulla scena lo scorso weekend, durante l’Africa Outreach Project, gala per raccogliere fondi destinati a programmi sulla prevenzione dell’Aids. E qui ha sfoggiato nuovi capelli scuri. Anzi, scurissimi. Charlize Theron con il ... Leggi su amica (Di lunedì 13 giugno 2022) Camaleontica, trasformista, senza paura di osare ere. Anzi, col desiderio di dettare nuovi trend invitando a sperimentare tagli e colori sempre diversi.è così. Nessuna come lei osa con i capelli.. Fino all’ultimo evento pubblico dove ha detto addio alle ciocche bionde sfoggiate fino a poco tempo fa. L’attrice sudafricana ha letteralmente trasformato il suo hair look sfoggiando un. La nuovaha fatto il suo debutto sulla scena lo scorso weekend, durante l’Africa Outreach Project, gala per raccogliere fondi destinati a programmi sulla prevenzione dell’Aids. E qui ha sfoggiato nuovi capelli scuri. Anzi, scurissimi.con il ...

