Centrodestra verso la vittoria al primo turno a Palermo e Genova (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, a Genova e Palermo il Centrodestra sarebbe vicino alla vittoria al primo turno con Marco Bucci (51-55%) e Roberto Lagalla (43-47%). L’affluenza per le elezioni comunali è stata del 54,72%, in calo rispetto al 60,12% delle precedenti consultazioni. Oggi alle 14 inizia lo spoglio. Elezioni, il Centrodestra è avanti anche a Verona, Parma e Catanzaro A L’Aquila il candidato Pierluigi Biondi (Centrodestra) si attesta tra il 49-53%, nettamente davanti a Stefania Pezzopane del centrosinistra con il 23-27%. Centrosinistra avanti a Verona con Damiano Tommasi e a Parma con Michela Guerra che si attesta tra il 40 e il 44%. A Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge una forchetta del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, ailsarebbe vicino allaalcon Marco Bucci (51-55%) e Roberto Lagalla (43-47%). L’affluenza per le elezioni comunali è stata del 54,72%, in calo rispetto al 60,12% delle precedenti consultazioni. Oggi alle 14 inizia lo spoglio. Elezioni, ilè avanti anche a Verona, Parma e Catanzaro A L’Aquila il candidato Pierluigi Biondi () si attesta tra il 49-53%, nettamente davanti a Stefania Pezzopane del centrosinistra con il 23-27%. Centrosinistra avanti a Verona con Damiano Tommasi e a Parma con Michela Guerra che si attesta tra il 40 e il 44%. A Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge una forchetta del ...

