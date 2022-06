Centro di innovazione agro zootecnico–alimentare, invito alle imprese ad aderire (Di lunedì 13 giugno 2022) Questo consente di rafforzare il legame con le sedi universitarie del Politecnico e della Cattolica Dopo la costituzione del comitato d’indirizzo e un proficuo confronto con i rappresentanti delle categorie economiche, da oggi e fino al 30 giugno si apre la prima “finestra” per raccogliere le manifestazioni d’Interesse delle Aziende del territorio ad aderire al Centro innovazione agro zootecnico – alimentare. Il Centro di innovazione, partenariato tra Comune di Cremona (ente capofila), Camera di Commercio e Provincia di Cremona, CremonaFiere, Università Politecnico di Milano – Polo territoriale di Cremona, Università Cattolica del Sacro Cuore, in stretta collaborazione con le categorie economiche, si pone quindi come un luogo di sviluppo per le imprese e costruzione ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 13 giugno 2022) Questo consente di rafforzare il legame con le sedi universitarie del Politecnico e della Cattolica Dopo la costituzione del comitato d’indirizzo e un proficuo confronto con i rappresentanti delle categorie economiche, da oggi e fino al 30 giugno si apre la prima “finestra” per raccogliere le manifestazioni d’Interesse delle Aziende del territorio adalzootecnico – alimentare. Ildi, partenariato tra Comune di Cremona (ente capofila), Camera di Commercio e Provincia di Cremona, CremonaFiere, Università Politecnico di Milano – Polo territoriale di Cremona, Università Cattolica del Sacro Cuore, in stretta collaborazione con le categorie economiche, si pone quindi come un luogo di sviluppo per lee costruzione ...

