(Di lunedì 13 giugno 2022) Il ricco ATP Challenger giocato sui prati della città inglese vedrà il 38enne bolzanino come unico portacolori presente nel tabellone principale

Pubblicità

FIT

...entra per la prima volta in carriera fra i primi 200 giocatori del mondo assestandosi proprio'... Franco (ITA) +3 420 150 Cobolli, Flavio (ITA) +7 403 151, Andreas (ITA) - 10 398 159 Moroni, ...È il quinto titolo'erba su 76 tornei vinti: il primo fu ottenuto da Andreasil 19 giugno 2011 a Eastbourne contro il serbo Janko Tipsarevic che si ritirò con il nostro giocatore avanti 7 - ... C'è Seppi sull'erba di Ilkley Nella zona di Bellagio c’è un’altra villa caratterizzata dallo stile neoclassico, Villa Melzi d’Eril, che si specchia direttamente sulle acque del lago. La natura gioca un ruolo fondamentale nella ...Si rincorrono da settimane le voci sulle possibili dimissioni di Papa Francesco, sempre più in difficoltà a causa delle sue condizioni di salute. Di poche ore fa è la notizia della rinuncia alla celeb ...